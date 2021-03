Crossvertise startet eigene Media-Agentur 

Unter der neuen Brand bündelt Crossvertise nun alle Beratungs- und Planungsleistungen, die es in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut hat. Christian Kluy , Head of Media, leitet das 40-köpfige Team. Das neue Angebot richtet sich speziell an mittelständische Unternehmen: Mit dem Leistungsportfolio aus Strategie, Mediaeinkauf und -planung sowie Reporting will sich das Unternehmen als das Komplettpaket für Werbetreibende positionieren. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem die Münchner Bank eG und der Malteser Hilfsdienst e.V."Die Werbekanäle werden immer granularer, der Beratungsbedarf bei den Kunden steigt stetig. Mit Crossadvise bieten wir die passende Planungs- und Beratungskompetenz, die wir in den vergangenen Jahren inhouse aufgebaut haben", so Maximilian Balbach , Geschäftsführer der Crossvertise GmbH, für die Crossadvise in den kommenden Jahren ein wesentlicher Wachstumstreiber sein soll.