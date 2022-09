Ebay und Iwoca starten Finanzierungslösung für HändlerInnen

Die Mehrheit der Kreditgenehmigungen soll automatisiert und in Echtzeit erfolgen, so dass HändlerInnen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach der Anfrage bereits über die Geldmittel verfügen können. Anstelle von Zinsen zahlen Ebay-VerkäuferInnen eine einmalige Festgebühr. Die Rückzahlungen der Kredite sind flexibel, da sie an den Umsatz auf der Ebay-Plattform gekoppelt sind. So muss in Monaten mit geringeren Umsätzen auch weniger zurückgezahlt werden. Ebenso flexibel kann der Kredit aufgestockt werden, um auf plötzliche, unerwartete oder saisonale Veränderungen oder Schwankungen der Nachfrage zu reagieren.Der Bedarf für solche Finanzierungsangebote ist in Deutschland unter Handelsunternehmen im Branchenvergleich überdurchschnittlich hoch, wie Daten von Iwoca zu Kleinunternehmen und Selbstständigen zeigen: Knapp jede und jeder dritte Groß- und EinzelhändlerIn (31 Prozent) hätte mit einem schnelleren und einfacheren Zugriff auf Kredite in den 12 Monaten vor der Befragung deutlich besser wirtschaften können. Branchenübergreifend geben dies nur 2 von 10 Befragten an. Über ein Drittel der HändlerInnen (36 Prozent) ist zudem der Ansicht, dass es immer schwieriger wird, einen Kredit von einer traditionellen Bank zu erhalten. Im Durchschnitt aller Branchen liegt dieser Wert bei nur 19 Prozent. Im Vergleich zu anderen Branchen stimmen unter KleinunternehmerInnen im Groß- und Einzelhandel auch überdurchschnittlich viele Befragte zu, dass die Politik sich für bessere Finanzierungsbedingungen für kleine Unternehmen und Selbstständige einsetzen sollte (36 Prozent gegenüber 24 Prozent im Durchschnitt).Für das neue Ebay Flexi-Kapital-Angebot steuert das Fintech-Unternehmen seine eigene Infrastruktur für die Kreditfinanzierung bei und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im eigenen Haus ab. Dank der Iwoca-Schnittstelle können gewerbliche VerkäuferInnen auf Ebay die Finanzierung direkt aus dem Verkäuferportal heraus beantragen und erhalten.Christoph Rieche , CEO und Mitgründer von Iwoca, ist sich sicher, dass in Embedded Finance-Lösungen wie Ebay Flexi-Kapital die Zukunft der Finanzierung von Kleinunternehmen und Selbstständigen liegt: "Die Tage des klassischen Prinzips 'Ich gehe zur Bank, um einen Geschäftskredit anzufragen und warte Wochen auf ein mögliches Angebot' sind gezählt. Mit dem Ebay Flexi-Kapital zeigen wir, dass HändlerInnen in Zukunft die Finanzierung dort bekommen, wo sie auch ihr Geschäft tätigen, und zwar sofort."