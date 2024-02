Deutsche immer digitaler - aber Digitalisierung stehen sie skeptischer gegenüber

D21-Digital-Index

Digitalisierung unabdingbar für Erhalt des Wohlstands

Künstliche Intelligenz: Große Chancen, große Risiken

Das belegt der diesjährige Digital-Index-Wert mit 58 von 100 Punkten (+1 zum Vorjahr).Gleichzeitig sinkt jedoch die Resilienz, also die Fähigkeit, künftig mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten. Dies liegt vor allem daran, dass diejenigen Facetten einer positiven Grundeinstellung zum digitalen Wandel abnehmen, die für die Resilienz in diesem Wandel besonders relevant sind. Die BürgerInnen teilen sich in zwei Lager, wenn es um die Digitalisierung geht: diejenigen, die ihr eher skeptisch bis distanziert gegenüberstehen (52 Prozent) und diejenigen, die ihr eher offen und optimistisch entgegenblicken (47 Prozent). Eine zunehmende Ablehnung und der Rückzug aus dem digitalen Fortschritt stellen jedoch eine Gefahr für die Zukunftsfähigkeit von BürgerInnen, Wirtschaft und Staat gleichermaßen dar. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie D21-Digital-Index der Initiative D21 e. V., durchgeführt von Kantar.Der D21-Digital-Index zeigt die Rolle der Digitalisierung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und den Wohlstand auf. Eine große Herausforderung dabei ist der "Vogel-Strauß-Effekt": Zwar gehen 76 Prozent der Berufstätigen davon aus, dass die Veränderungen durch die Digitalisierung bis 2035 auch zum Wegfall von Tätigkeiten oder ganzen Berufen führen werden. Dass dies den eigenen Job betreffen könnte, glauben allerdings nur 23 Prozent. Die Notwendigkeit zur eigenen Weiterentwicklung wird also vielfach unterschätzt.43 Prozent der Berufstätigen sehen die Unternehmen in der Pflicht, ihre Mitarbeitenden durch Weiterbildungen auf die Anforderungen des digitalen Wandels vorzubereiten. Der Anteil derer, die solche von den ArbeitgeberInnen finanzierten Angebote nutzen, stagniert jedoch seit Jahren auf einem geringen Niveau (2023: 18 Prozent). Dadurch sinken perspektivisch die Beschäftigungschancen in einer immer digitaleren Arbeitswelt, denn schon heute geben 61 Prozent an, digitale Kenntnisse und Fähigkeiten im eigenen Beruf zu benötigen.Pessimistischer als noch im Vorjahr blicken die Berufstätigen auf die Maßnahmen, die in der eigenen Organisation ergriffen werden, um mit dem digitalen Wandel national wie international mitzuhalten. Nur noch 54 Prozent glauben, dass diese ausreichen werden (-4 Prozentpunkte). Auch das Vertrauen in das Bildungssystem sinkt: Dass Schulen die notwendigen digitalen Kompetenzen vermitteln, um zukünftig international mithalten zu können, glauben nur 28 Prozent der BürgerInnen - 2019 waren es noch 36 Prozent.Eine KI-Innovation prägte Gesellschaft und Diskurs 2023 besonders: ChatGPT. Fast jede/r Fünfte hat ChatGPT bereits im ersten halben Jahr nach Start genutzt. Damit wurde das Potenzial von KI für die Menschen innerhalb kürzester Zeit unmittelbar erlebbar. 47 Prozent nutzten die Anwendung zur Erstellung von Texten und zum kreativen Schreiben - aber mit 43 Prozent nutzte ein hoher Anteil ChatGPT auch als Suchmaschine bzw. zur Informationsbeschaffung, was nicht immer verlässliche Ergebnisse liefert.Zur Entwicklung der KI und deren Bedeutung für die Gesellschaft betont D21-Präsident Marc Reinhardt : Künstliche Intelligenz werde eine entscheidende Rolle spielen, um den Wohlstand Deutschlands zu sichern. "Im Angesicht von globaler Konkurrenz, demografischem Wandel und Fachkräftemangel kann sie von großer Bedeutung sein, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Es liegt in der Verantwortung der EntscheiderInnen in Politik und Wirtschaft, die Möglichkeiten der KI strategisch zu nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Die rasante Entwicklung der generativen KI fordert private und öffentliche AnbieterInnen von Aus- und Weiterbildung heraus: Ganze Berufsbilder werden wegfallen oder sich verändern, neue Berufe werden entstehen. Entscheidend für unseren zukünftigen Wohlstand wird es sein, dass wir diese Entwicklungen entschlossen zu unseren Chancen machen und selbst gestalten."Die Gesellschaft bewegt sich einerseits souveräner in der zunehmend digitalisierten Welt (Digital-Index liegt bei 58 von 100 Punkten, +1 zum Vorjahr), andererseits stagniert die Offenheit gegenüber der Digitalisierung und nimmt in einigen Gruppen sogar spürbar ab. Es zeigt sich eine neue digitale Spaltung in diejenigen, die den Wandel annehmen und denjenigen, die sich distanzieren.Der D21-Digital-Index zeigt auf, dass gerade BürgerInnen mit niedriger formaler Bildung und mit geringem Einkommen unterdurchschnittlich gut für die digitale Welt gewappnet sind und sich auch häufiger überfordert fühlen.