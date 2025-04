So setzen Sie KI in Ihrer Kundenkommunikation ein

Virtuelle Konferenz

Auf der Virtuellen Konferenz " KI in der Kundenkommunikation 25 " am 27. Mai 2025 erfahren Sie, wie Sie Künstliche Intelligenz einsetzen für eine erfolgreiche Kommunikation über alle Kanäle hinweg. Die Vortragenden zeigen neue Ansätze bei Künstlicher Intelligenz, Machine Learning und datengestützten Systemen für Ihr Marketing, Ihren Vertrieb und Ihre Omnichannel-Kundenkommunikation mit Insights aus erfolgreichen Anwendungsprojekten.Themen sind unter anderem Social Media in der B2B-Kommunikation, KI in der Customer Journey, Servicecenter-Exzellenz und Kundenkommunikation zwischen Mensch und Maschine. More to come.Zielgruppe der Veranstaltung sind Kommunikationsentscheider in Industrie in Handel, Marketingverantwortliche sowie Leiter in Contactcenter und Kundenservice.