B2B: Bechtle bündelt Belgien

Dienstleisterfusion

Zum 1. Juni 2024 hat Bechtle in Belgien die drei Gesellschaften Bechtle Group BE Public, Bechtle direct NV und Bechtle NV in der Bechtle NV zusammengeführt. Damit entsteht ein zukunftsstarker IT-Dienstleister mit mehr als 100 Mitarbeitenden, der öffentliche Auftraggeber und Unternehmen mit vielfältigen Produkten, Lösungen und Services in der digitalen Transformation begleitet. Zusammengefasst werden IT-Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung und der B2B-Grosshandel für IT-Komponenten und Lösungen.Zu den Stärken an den Standorten in der belgischen Hauptstadt Brüssel und in Pelt in der Provinz Limburg gehört das Client Business am Modern Workplace sowie das Storage- und Server-Geschäft im Datacenter-Bereich.Die Bechtle Gruppe will in den etablierten europäischen Märkten weiterhin verstärkt auch über Akquisitionen wachsen, so Gozard Polak, Geschäftsführer Bechtle NV.