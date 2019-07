Wenn ECommerce-Verantwortliche urlauben wollen

08.07.2019 So unwahrscheinlich das klingt: Irgendwann wollen selbst Online-Händler mal in den Urlaub gehen - wofür auch die meisten Kunden Verständnis haben. Allerdings sollten Shopbetreiber einiges beachten, damit die wohlverdiente Erholung nicht ein böses Erwachen mit sich bringt.

1. Offen bleiben

2. Menschliches Backup

3. Kommunikation

4. Lieferfristen

5. Anreize

6. Online-Marktplätze

7. Smartphone abstellen

Diese Tipps helfen, das Geschäft trotz Urlaub aufrecht zu erhalten:Den Online-Shop nicht komplett schließen, denn durch die Umstellung auf den "Wartungsmodus" zum Beispiel verschwindet der Online-Shop vollständig von der Bildfläche und auch die mühsam erkämpften Rankings bei Suchmaschinen brechen durch die nicht mehr verfügbaren Inhalte schnell ein.Ideal: Installation einer Vertretung. Das kann der Bekannte sein, der gerade etwas Luft hat, oder ein Student. So können Verzögerungen in der Kommunikation und im Versand reduziert werden.Wichtig: Rechtzeitige Kommunikation, dass man im Urlaub ist. Mindestens 14 Tage vorher und gut sichtbar: Auf der Startseite, in einem Störer und während der Bestellung bei jedem Produkt.Überprüfung, dass die veränderten Lieferfristen an allen Stellen im Online-Shop stimmen. Checken der automatischen Bestellbestätigung, der EMail-Signatur und der AGB.Anreize schaffen, um mögliche Umsatzeinbußen abzufangen, z.B. mit einem Sommerferien-Rabatt oder kostenloser Lieferung bei Bestellungen bis zum Urlaubsende.Der Hinweis, dass man Urlaub macht und sich die Lieferzeiten verändern, genügt nicht, wenn die Online-Plattform die Lieferzeitangabe in der Artikelbeschreibung weiterhin automatisch und davon abweichend einblendet. Notfalls sollte man die Angebote für die Urlaubszeit aus den Online-Marktplätzen entfernen.Urlaub heißt Urlaub. Wenn Sie weg sind, sollten Sie auch wirklich abschalten. Dazu gehört auch, einmal ein paar Tage nicht in Analytics und den Shop zu schauen. Auch wenn das im Hotel-WLAN theoretisch geht.Quelle: Trusted Shops