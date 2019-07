Mobile Payment II: Supermarktkette stoppt Zahlungssystem nach einer Woche

Bild: Jan Thau, aboutpixel.de

08.07.2019 Die japanische Einzelhandelskette 7-Eleven ein gerade erst eingeführtes mobiles Bezahlsystem 7pay nach nicht einmal einer Woche wieder gestoppt. Grund: Das für seine einfache Bedienung gelobte System 7 war offenabr unzureichend gesichert. In nur wenigen Tagen ist ein Schaden von über 450.000 Euro entstanden, wie des das Mutterunternehmen Seven & I Holdings in einer Stellungnahme meldet. Als Sicherheitslücke entpuppte sich über die einfach zu überwindende "Passwort-vergessen"-Funktion, mit der sich fremde Konten kapern ließen.