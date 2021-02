Streit zwischen Fortnite und Apple erreicht EU 

Der Streit zwischen Epic Games und Apple über die Benutzung des App-Stores wird nun auch in Europa ausgetragen. Medienberichten zufolge hat der Fortnite-Entwickler bei der EU-Kommission eine Beschwerde wegen Wettbewerbsverstößen gegen Apple eingereicht. Der US-Spieleentwickler hatte bereits Klagen in den USA, Großbritannien und Australien eingereicht.Zum Hintergrund: Der Streit zwischen Epic Games und Apple war im August vergangenen Jahres eskaliert. Apple lässt auf seinen Mobilgeräten Downloads von Apps und Spielen nur aus dem eigenen App-Store zu. Als Bezahlmethode schreibt der Konzern dabei das eigene System Apple Pay vor. Um die verpflichtende 30-Prozent-Abgabe an Apple zu sparen, hatte Epic Games eine eigene In-App-Bezahloption mit Rabattfunktion installiert. Daraufhin hatte Apple Fortnite, das auf 350 Millionen registrierte Nutzer kommt, aus seinem App-Store verbannt. Auch Google zog nach und entfernte Fortnite aus dem Play Store. Epic Games reichte nach dem Rauswurf Klage wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht ein ( iBusiness berichtete ).Nun soll die EU-Kommission klären, inwieweit Apple mit seinen Vorgaben für seinen App-Store seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt.