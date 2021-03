Microsoft will Chat-Plattform Discord übernehmen 

Der US-Softwarekonzern Microsoft will angeblich den Chat-Dienst Discord für über zehn Milliarden Dollar kaufen. Dies berichtete der Nachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf Insider. Auch die Portale VentureBeat und die New York Times sprechen inzwischen unabhängig von einander von entsprechenden Gesprächen.Bei Discord handelt es sich um eine in den USA überaus populäre Chat-Plattform die insbesondere die Zielgruppe der Videospieler fokussiert. Mittlerweile erreicht die 2015 gestartete Plattform weltweit 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und ist weit über die Gaming-Szene hinaus relevant.Microsoft hatte sich bereits im vergangenen Jahr an einer spektakulären Übernahme versucht und wollte das US-Geschäft der Videoplattform TikTok übernehmen, blieb aber letztlich erfolglos. Sowohl Microsoft als auch Discord lehnten bislang eine Stellungnahme in den US-Medien ab.