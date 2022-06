Umsätze im Onlinehandel sinken

07.06.2022 Auch der Onlinehandel kann sich den Auswirkungen von Krieg, steigenden Preisen und verunsicherten Verbrauchern nicht entziehen und kehrt nach zweistelligen Umsatzsteigerungen in den Vorjahren in gewohnte Wachstumspfade zurück.

Bild: Preis King auf Pixabay