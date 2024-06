diva-e und Conclusion schließen sich zusammen

Agenturen

Gemeinsam wollen sich diva-e und Conclusion als starker Player auf dem westeuropäischen Markt für digitale End-to-End-Unternehmenstransformationen positionieren. Conclusion soll diva-e in der nächsten Phase des organischen Wachstums und der strategischen Verstärkung aktiv unterstützen.Conclusion hat sich als erfolgreiches Unternehmen für Business Transformation und IT-Dienste in den Niederlanden sowie eine starke Nearshore-Organisation in Portugal, Spanien und Südafrika etabliert. Die Conclusion Group ist heute Marktführer in den Niederlanden mit einem Business-Ecosystem von über dreißig spezialisierten Einzelunternehmen und einem Umsatz von rund 500 Millionen Euro im Jahr 2023. Conclusion ist entschlossen, ein strategischer Partner für internationale Großunternehmen, Mittelständler und öffentliche Einrichtungen in Europa zu sein, und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage seiner Kunden.Mit mehr als 800 Digitalexperten und einem Umsatz von fast 100 Millionen Euro im Jahr 2023 hat gehört diva-e zu den umsatzstärksten Digitalagenturen in Deutschland ( Internetagentur-Ranking 2024 ). "Mit dem Beitritt zum Unternehmensverbund von Conclusion beginnt für diva-e ein neues Kapitel in unserer Wachstumsgeschichte", erklärt diva-e CEO Tilman Au . "Damit sind wir bestens gerüstet, um unsere langfristigen Wachstumsziele zu erreichen, unser Serviceportfolio im Sinne unserer Kunden zu erweitern und unseren Umsatz international, insbesondere in Zentraleuropa, signifikant zu steigern." diva-e CCO Sirko Schneppe ergänzt: "Gemeinsam werden wir unseren Kunden eine noch umfassendere, ergänzende Customer Experience anbieten. Sie werden insbesondere von den Synergien profitieren, die wir im Hinblick auf die Nearshore-Möglichkeiten von Conclusion nutzen können."