Crossmedia gründet Tyytyväinen für Special-Interest-Zielgruppen

Die neue Agentur Tyytyväinen (ausgesprochen: dü-dü-wei-nen) richtet sich an Unternehmen, die national und international, kleine, schwer erreichbare Zielgruppen anpeilen. Geführt wird das 45-köpfige Team von Verena Falk (Personalentwicklung und Recruitment), Tim Riepenhausen (Produkte und Technik) und Georg Tiemann (Business Development und Markenführung). Riepenhausen und Tiemann sind die Mehrheitsgesellschafter, Crossmedia bleibt beteiligt.Der Markenname Tyytyväinen ist aus dem Finnischen entlehnt und bedeutet 'zufrieden sein'. Tyytyväinen tritt als eigenständige Agenturmarke auf und soll frei und selbständig am Markt agieren. Die Agentur kooperiert dabei weiterhin eng mit Crossmedia und seinem Worknet, sowohl auf struktureller Ebene (Kampagnenmanagement, Mediaeinkauf und Controlling etc.) als auch im Hinblick auf gemeinsam betreute Kunden.Der Fokus von Tyytyväinen liegt auf Finanzmarkt-, B2B- und Messe-Kommunikation. In diesem Bereich konnten die Teams von Adisfaction und Crossmedia Pro seit 2020 gemeinsam zahlreiche Neukunden gewinnen, darunter Unternehmen wie Covestro und Sipgate