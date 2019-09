Das sind die größten Onlineshops Deutschlands

Deutschland: Ranking der zwanzig größten Onlineshops nach ECommerce-Umsatz in 2018

Rang Shop Anbieter Umsatz (Mio. Euro) Segment 1 amazon.de Amazon Services Europe S.à r.l. 9.278,1 Generalist 2 otto.de Otto (GmbH & Co KG) 3.200,0 Generalist 3 zalando.de Zalando SE 1.441,0 Bekleidung 4 mediamarkt.de Media Markt E-Business GmbH 987,7 Unterhaltungselektronik 5 notebooksbilliger.de notebooksbilliger.de AG 878,5 Unterhaltungselektronik 6 lidl.de Lidl Digital International GmbH & Co. KG 757,3 Generalist 7 bonprix.de bonprix Handelsgesellschaft mbH 601,1 Bekleidung 8 cyberport.de Cyberport GmbH 554,7 Unterhaltungselektronik 9 saturn.de Saturn online GmbH 546,2 Unterhaltungselektronik 10 alternate.de ALTERNATE GmbH 524,5 Unterhaltungselektronik 11 conrad.de Conrad Electronic SE 509,0 Unterhaltungselektronik 12 apple.com/de/ Apple Distribution International 486,4 Unterhaltungselektronik 13 docmorris.de DocMorris N.V. 457,0 Drogerie & Gesundheit 14 tchibo.de Tchibo GmbH 450,0 Generalist 15 hm.com/de/ H & M Hennes & Mauritz GBC AB 449,6 Bekleidung 16 aboutyou.de ABOUT YOU GmbH 411,2 Bekleidung 17 baur.de BAUR Versand GmbH & Co KG 399,8 Bekleidung 18 ikea.com/de/de/ IKEA Deutschland GmbH & Co. KG 371,0 Möbel & Haushaltswaren 19 thomann.de Thomann GmbH 333,1 Hobby & Schreibwaren 20 qvc.de QVC Handel S.à r.l. & Co. KG 280,9 Generalist

(chart: Quelle: EHI Retail Institute, statista; Grafik: HighText Verlag)

(chart: Quelle: EHI Retail Institute, statista; Grafik: HighText Verlag)

(chart: Quelle: EHI Retail Institute, statista; Grafik: HighText Verlag)

(chart: Quelle: EHI Retail Institute, statista; Grafik: HighText Verlag)

(chart: Quelle: EHI Retail Institute, statista; Grafik: HighText Verlag)

Bild: HighText Verlag

Bitter für Conrad Electronics: Der Crosschannel-Elektronikversender ist als einziger aus den Vorjahres-Topten nicht mehr unter den größten deutschen Onlineshops, sondern rutschte um zwei Plätze ab und ist nur noch als elfter gelistet. Seiten Platz übernimmt Saturn.de ein. Der Elektronikversender machte vier Plätze gut. Ebenfalls nach oben kletterte Mediamarkt, der Notebooks billiger vom vierten Rang verdrängte. Top-Aufsteiger unter den größten zwanzig Onlineshops ist Aboutyou.de. Der Modeanbieter machte gleich einen Satz um sechs Plätze und ist als 16. erstmals unter den Top20 des deutschen ECommerce.Um zusammen rund zehn Prozent sind die Top100 gewachsen. Den Löwenanteil erwirtschaften die großen drei. Sie sind für knapp 14 Milliarden Euro gut.Drei Viertel des gesamten Top100-Umsatzes wird von obersten Drittel der Onlineshops erwirtschaftet. Insgesamt machten die Top100-Onlineshops, deren Umsätze EHI und Statista jetzt ermittelt haben, im abgelaufenen Jahr 2018 zusammen 33,63 Milliarden Euro. Das entspricht mehr als die Hälfte (52 Prozent) des gesamten deutschen ECommerce-Umsatzes.Die 19 gelisteten Generalisten machen wie im Vorjahr knapp die Hälfte des gesamten Top100-Umsatzes (48 Prozent). Sie sind alle mit einem Durchschnittsumsatz von 847 Millionen Euro auch überdurchschnittlich gross. Deutlich kleiner sind die Anbieter von Unterhaltungselektronik: Die 16 gelisteten Shops erwirtschaften durchschnittlich 351 Millionen Euro. Es ist das zweitgrößte Segment der Top100-Shops mit 5,6 Mrd. Euro, was knapp 17 Prozent entspricht. Kaum kleiner mit 5,3 Mrd. Euro ist das Modesegment. Hier tummeln sich gleich 20 Onlineshops, die im Schnitt 266 Mio. Euro Umsatz machen.Die meisten großen Onlineshops haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Aber auch im Osten der Republik finden sich große ECommerce-Unternehmen. Diese sitzen allerdings ausnahmslos in Berlin.Die Generalisten verteilen noch immer 47,8 Prozent des Gesamtumsatzes unter sich - zweitgrößtes Segment ist die Unterhaltungselektronik (16,7 Prozent), gefolgt von Bekleidung (15,8 Prozent). Während es aus diesen Branchen jeweils viele Shops in das Top-100-Ranking geschafft haben, gibt es in anderen Kategorien, bei einer Betrachtung des in Deutschland generierten Umsatzes der jeweiligen Onlineshops, regelrechte Platzhirsche, die einen Großteil des Umsatzes für sich sichern. Für die Marktsegmente Erotik ist dies eis.de (130,9 Mio. Euro), bei Optikern dominiert Misterspex.de (74,4 Mio. Euro). Platzhirsch bei Lebensmitteln & Getränken ist shop.rewe.de (133,4 Mio. Euro), bei Tierbedarf ist es Zooplus.de (253,8 Mio. Euro).Schaut man sich den Umsatzanteil und das Wachstum der Top-Fünf des deutschen E-Commerce an, dann ist es der Crosschannel-Anbieter Mediamarkt mit seinem Onlineshop Mediamarkt.de - und eben nicht Wunderkind Amazon - der in den vergangenen Jahren überproportionales Wachstum vorgelegt hat:Die überraschenden Aufsteiger des Jahres kommen aus den Segmenten "Bekleidung" und "Drogerie & Gesundheit". Bei Bekleidung sind es die britische Marke Asos , die ein starkes Umsatz-Wachstum aufweist, und das chinesische Unternehmen Shein.com , das erstmals im Ranking berücksichtigt wurde. Auch das deutsche Aboutyou.de spielt in derselben Liga und kann sich gegenüber den internationalen Senkrechtstartern mit ebenfalls starkem Wachstum behaupten. Trotz des durch den heißen Sommer für die Branche schwierigen Jahres 2018, haben es diese drei Online-Pureplayer sowie das Shopping-Club-Format Bestsecret.de in die Top 30 geschafft.Im Segment "Drogerie & Gesundheit" sind die großen Gewinner Dm.de und auch die Parfümerie Douglas.de , die im stationären Bereich zuletzt mit Filialschließungen auf sich aufmerksam machte. Auf den Online-Kanälen schafften Douglas wie Dm und Flaconi eine Steigerung um mehr als 25 Prozent über das Vorjahresniveau.

Ranking-Poster und Top-1000-Studie online erhältlich

Das gesamte Ranking der 100 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland sowie alle Charts sind als Poster für 10 Euro online erhältlich . Im Großformat (zweimal 84x60 cm und einmal 84x120 cm) erhalten Sie den kompletten Überblick über die hundert größten Onlineshops. Premium-Mitglieder erhalten ein Exemplar im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenlos.Das Ranking und die aktuellen Daten basieren auf der Studie 'E-Commerce-Markt Deutschland 2019' durchgeführt von EHI und Statista, Hamburg. Die Studie für Deutschland analysiert detailliert die 1.000 umsatzstärksten Onlineshops und erscheint im Oktober 2019. Sie kann ab sofort online vorbestellt werden