Adnami will Attention von Werbekampagnen voraussagen

Das Adtech-Unternehmen Adnami hat eine proprietäre Technik vorgestellt, mit der Media-Einkäufer innerhalb von Rich-Media-Werbekampagnen die Attention von NutzerInnen vorhersagen sollen. Bisher mangelte es an Konsistenz und Effizienz bei der Messung von Attention, weshalb Adnami ein Modell zur Vorhersage von Aufmerksamkeit entwickelt habe. Obwohl das Unternehmen nicht als Verifizierungsanbieter bekannt ist, wurde diese Metrik dezidiert angefragt. Mit der Lösung sollen Media-Einkäufer nicht nur eine automatisierte, genaue und umsetzbare Messung von Attention erhalten, sondern die Kampagnenleistung auch mit Format- und Kategorie-Benchmarks vergleichen können.Der Adnami Attention Score setzt sich aus zwei Elementen zusammen: Attention Per Mille (APM) - der die Wirksamkeit einer Ad misst - und Effective Attention Per Mille (eAPM). Letzteres basiert auf den Gesamt-Impressionen und eignet sich daher besser für die Media-Optimierung. Adnami hat einen hybriden Ansatz entwickelt, der Attention-Signale - wie Sichtbarkeit, Betrachtungsdauer, Pixelabdeckung, Format und Engagement - mit einem Eye-Tracking-Modell kombiniert, um die Aufmerksamkeitszeit pro 1.000 Impressionen vorherzusagen. Marketern soll es dadurch gelingen, Attention in großem Umfang in ihre täglichen Abläufe einzubeziehen.Adnami testet derzeit die Performance des Attention Score mit Agenturen und Marken und will im dritten Quartal Fallstudien zu den Ergebnissen veröffentlichen und seine Lösungen zur Attention-Messung mit neuen Datenpunkten verfeinern. Das Unternehmen testet Möglichkeiten, die sich aus der Technologie ableiten lassen, und validiert seine Lösungen gegenüber Drittanbietern und Eye-Tracking-Studien.