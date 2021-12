Heise kauft T3n 

Das seit 16 Jahren verkaufte Fachmagazin für IT und Technik T3n wird damit Teil der Heise-Gruppe, zu der Medienmarken wie Heise online, c't oder iX gehören. In der Pressemitteilung lässt Heise "beide Seiten von einer absoluten Wunschkonstellation (sprechen) und sowohl den Fortbestand der Eigenständigkeit als auch die Bedeutung für den Standort Hannover (unterstreichen)". Ob man die Tatsache, dass in der Presse-Mitteilung von einem wunderbaren Team von 83 Digitalpioniern gesprochen wird, als Beschäftigungsgarantie für dieselben werten kann, ist noch offen.Mit im Warenkorb liegen automatisch auch ein von T3n betriebenes Business-Netzwerk, das Pioneers Network , Ratgeberportale und ein Podcast.