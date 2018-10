Retail schlägt Online: Männer kaufen lieber in Gesellschaft

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die Mehrheit der Deutschen geht gerne in Begleitung shoppen.

(chart: Ipsos)

Beim Ladenkauf wird Gesellschaft bevorzugt

Beim Herbst-und Winterkleidungskauf präferieren die meisten den Gang in den Laden. Nur jeder zehnte Konsument (10 Prozent) gibt an, beim Bekleidungskauf für die Herbst-/Wintersaison ausschließlich das Internet zu nutzen. Am ehesten neigt die Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen dazu, im Web nach Bekleidung zu suchen (13 Prozent). Jüngere (16 bis 29 Jahre) tätigen ihre Einkäufe deutlich seltener ausschließlich online (6 Prozent). Die Generation ab 50 Jahren liegt mit einem Anteil reiner Online-Shopper von 10 Prozent bei dieser Frage genau im Trend."Ich informiere mich nicht vorher, sondern gehe ins Geschäft und schaue, was es gibt", so oder so ähnlich beschreiben viele Deutsche ihr Shopping-Verhalten während der Herbst- und Winterzeit. Frauen (72 Prozent) stimmen dieser Aussage sogar noch wesentlich öfter zu als männliche Shopper (63 Prozent). Direktes Marketing und eine ansprechende Präsentation der Produkte in den Läden sollte also auch in Zeiten des Online-Handels keinesfalls unterschätzt werden, ebenso wenig wie Erkenntnisse über die aufgezeigten sozialen Aspekte des Einkaufsverhaltens.Frauen kaufen am liebsten alleine ein (35 Prozent), Männer schätzen deutlich häufiger die Einkaufsbegleitung der Partnerin (41 Prozent). Demgegenüber hält noch nicht einmal jede vierte Frau (23 Prozent) den eigenen Partner für die ideale Shopping-Begleitung. Weit mehr als jede zehnte Frau (13 Prozent) geht gerne mit einer Freundin/ einem Freund einkaufen, bei den Männern sind es nur 6 Prozent.Junge Erwachsene (16-24 Jahre) shoppen deutlich häufiger als andere Altersgruppen mit Freunden (24 Prozent). Bei Verbrauchern im mittleren Alter (30-49 Jahre) ist es hingegen besonders beliebt, zusammen mit dem Partner/ der Partnerin einzukaufen (34 Prozent). Mit zunehmendem Alter sinkt die Lust auf gemeinsame Shopping-Erlebnisse. Vier von zehn Personen (41 Prozent) im Alter von 50 bis 70 Jahren geben an, Besorgungen am liebsten alleine zu erledigen.