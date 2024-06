AI: Wie sollen Manager erklären, was sie selbst kaum begreifen

KI-Implementierung

Aufbau einer KI-Strategie zu Steigerung des Mitarbeiterengagements: Die Einstellung der Mitarbeitenden zur KI und ihr Wissen über diese sollte geprüft werden und auf Grundlage dessen eine KI-Strategie zur Steigerung des Engagements und der Kommunikation entwickelt werden.



Bezug zur Transformation des Unternehmens herstellen: Das Unternehmens-Narrativ sollte angepasst und modernisiert werden, um zu zeigen, wie KI die Transformation des Unternehmens unterstützt und Möglichkeiten für Wachstum, Veränderung und Innovation schafft.



Einsatz von Führungskommunikation und Thought Leadership: Die Kommunikation der Führungsebene sollte um ein umfängliches KI-Messaging erweitert und durch regelmäßige Updates das Vertrauen der Belegschaft in die KI-Strategie des Unternehmens gestärkt werden.



Update der Krisen- und Notfallpläne: Um auf mögliche KI-Vorfälle vorbereitet zu sein, müssen die Krisen- und Notfallpläne aktualisiert werden. Hierzu sollten Risikoanalysen und Szenarien erstellt und in den Plänen integriert, sowie Unternehmenssprecher entsprechend geschult werden.

Nach den Vorteilen von KI für ihre Organisation gefragt, sind 90 Prozent der deutschen Geschäftsführer optimistisch bis sehr optimistisch eingestellt, womit sie über dem globalen Durchschnitt von 83 Prozent liegen. 40 Prozent sprechen aktiv mit ihren Mitarbeitenden über die Vorteile von KI in ihrer Organisation. 88 Prozent haben Bedenken hinsichtlich der stärkeren Nutzung von KI in ihrer Organisation. 55 Prozent der Organisationen in Deutschland investieren derzeit nicht in KI-Schulungen.KI kann laut befragten Führungskräften einen erheblichen Mehrwert für verschiedene Unternehmensfunktionen schaffen. Dabei profitieren vor allem die MitarbeiterInnen aus den Bereichen Kundenservice, Marketing und Kommunikation sowie Produktentwicklung am stärksten von dem Einsatz Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz, so die Studie "KI und Führungskommunikation: Optimismus vs. Realität" der Agentur WE Communications (WE) , an der 2.900 Entscheidungsträger aus unterschiedlichen Branchen mitgewirkt haben. Die Studie hat verschiedene gebotene Maßnahmen aus den Antworten extrapoliert:Mehr Transparenz unter allen Partnern ist nach Meinung der Führungskräfte für den Erfolg von KI-Vorhaben entscheidend: 78 Prozent der Befragten in Deutschland wollen, dass ihr Unternehmen KI mindestens so transparent wie andere Lieferanten, Partner und Kunden einsetzt. Diese Transparenz ist wichtig, um im Zuge der KI-Integration das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden nicht zu verlieren, so die Studie.