Salesforce bietet KI-Tool für den Handel und erhöht mit Google Sichtbarkeit lokaler Produkte

Google-Integration mit Commerce Cloud erhöht Sichtbarkeit lokaler Produkte

Der Softwarekonzern Salesforce erweitert mit der KI-Technologie 'Einstein GPT for Commerce' die Salesforce Commerce Cloud. Händler können mit Hilfe der neuen Funktionen personalisierte Erlebnisse schaffen, die auf Echtzeitdaten basieren.'Einstein GPT for Commerce' kombiniert die KI-Modelle von Salesforce mit generativer KI-Technologie aus einem Ökosystem von Partnern sowie Echtzeitdaten aus der Salesforce Data Cloud. Die Technologie sammelt und vereinheitlicht alle Kundendaten eines Unternehmens, um es bei der Automatisierung und Anpassung von Empfehlungen in der Commerce Cloud zu unterstützen. Durch die Nutzung von demografischen Kundendaten und der Einkaufshistorie über die Data Cloud erstellt das KI-Tool personalisierte Produktlisten und Interaktionsempfehlungen für einzelne Kundinnen, ohne dass im Backend vordefinierte Produktbeschreibungen oder Informationen eingegeben werden müssen.Ein neuer Page Designer für Composable Storefront hilft zudem bei der Gestaltung und Steuerung der Website. So lassen sich Landing Pages mit einem Drag-and-Drop-Editor und wiederverwendbaren Komponenten erstellen. Dies soll andere Content-Management-Systeme überflüssig machen, so Salesforce.Darüber hinaus wird Salesforce künftig enger mit Google zusammenarbeiten , um VerbraucherInnen anzuzeigen, welche Produkte in stationären Geschäften vorrätig sind. Die Google-Integration mit der Commerce Cloud soll Händlern helfen, online und offline enger zu verzahnen, die Besucherzahlen zu erhöhen und so lokalen Einzelhandelsumsatz zu steigern.Das lokale Inventar lässt sich vereinfacht über das Google Merchant Center freigeben. Commerce Cloud-Kunden können Bestandsdaten in kostenlose und kostenpflichtige lokale Produktlisten in der Google-Suche, in Google Shopping, auf Google Maps etc. umwandeln. KäuferInnen, die nach Optionen in ihrer Nähe suchen, erhalten dann genaue Produktinformationen plus Verfügbarkeit und Preis.