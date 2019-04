Uni-Professor baut 20 Meter hohen Starwars-Roboter

Bild: Uni Kaiserslautern Das neue R2D2-Observatorium in Zweibrücken

Pünktlich zum 1. April wurde bekannt, dass der DSL-Experte Hubert Zitt, Professor für technische Informatik und Erfinder der Star-Trek-Vorlesungen , gemeinsam mit Studierenden die Sternwarte auf dem Campus in Zweibrücken das 20 Meter hohe Observatorium in den Droiden aus Starwars verwandelt hat.Zitt hat es sich als Ingenieur zur Aufgabe gemacht, die in den Star-Trek-Serien und -Kinofilmen gezeigte Technik und andere Hintergründe unterhaltsam und zugleich anspruchsvoll in Vorträgen zu erläutern.