Onlineshop-Ranking 2021: Konzentration bleibt hoch 

Umsatzentwicklung der größten deutschen Onlineshops von 2011 bis 2021

(chart: Quelle: EHI, BEVH-Verbraucherbefragung iBusiness; Grafik: HighText Verlag)

Bild: HighText Verlag

Im abgelaufenen Pandemiejahr 2020 ist die Reihung der drei größten Onlineshops unverändert: Amazon.de thront mit einem Gesamtumsatz von 13,9 Milliarden einsam auf Rang eins, die Konkurrenz ist weit abgeschlagen. Damit laufen 16,7 Prozent des gesamten deutschen ECommerce-Umsatzes über den Amazon-eigenen Onlineshop - und da ist der (größere) Plattformhandel nicht mitgerechnet. Der Marktführer erwirtschaftet mehr Onlineumsatz als die nachfolgenden neun Shops zusammen - und wächst im Erhebungsjahr 2020 der Erhebung zufolge auch noch überdurchschnittlich. Ein Plus von gut 30 Prozent haben wir gegenüber dem Vorjahr 2019 ausgerechnet.Das zeigt, dass Amazon zu den Pandemie-Gewinnern gehört. Denn erstmal seit drei Jahren konnte Amazon wieder und vor allem deutlich stärker als der Gesamtmarkt wachsen. Sämtliche Shops in der Top 10 haben 2020 zum Teil wahnsinnig hohes Wachstum vorweisen können. Insgesamt wuchsen die Top 100 der deutschen Onlineshops kumuliert um 55,6 Prozentpunkte.Auch in diesem Jahr ist der Markt stark konzentriert und die drei großen Onlineshops Amazon.de, Otto.de und Zalando.de , die gleichzeitig hybride Marktplätze sind, nehmen erneut die größten Marktanteile ein und halten somit die Spitzenposition. Ihr summierter Umsatz beläuft sich im Geschäftsjahr 2020 auf gut 40 Prozent Umsatzanteil an der Top 100 beziehungsweise nahezu 30 Prozent des Gesamtumsatzes der Top 1.000.

