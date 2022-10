Hybrides Arbeiten: Diconium schickt MitarbeiterInnen auf Roadtrip

Über 800 Mitarbeitende und BewerberInnen hatten sich im Vorfeld für die Aktion beworben. Mit dem Roadtrip-Pilotprojekt "drive your life" will Diconium zeigen, wie gut sich Arbeiten und Reisen miteinander verknüpfen lassen. Dass gerade die Möglichkeit von Remote Work ein starkes Argument im Werben um Talente sein kann, hat auch die Digitalagentur in den letzten Jahren erlebt - und macht sich genau das jetzt zunutze.Bereits seit April 2022 reisen drei ausgewählte MitarbeiterInnen für jeweils acht Wochen durch Europa, ohne einen einzigen Arbeitstag zu verpassen. Sowohl die Kosten als auch die Planung für den Roadtrip übernimmt Diconium. Nachverfolgen lassen sich die Workation-Erfahrungen auf dem "drive your life"-Blog . Das große Finale der Aktion findet Anfang November im Rahmen des Web Summits in Lissabon statt.Nicht nur für die KandidatInnen, sondern auch für die Digitalagentur ist das Projekt nach eigenen Angaben ein voller Erfolg: Im Zuge der Kampagne verzeichnete Diconium einen neuen Rekord bei der Zahl der monatlichen Bewerbungen. Im Februar gab es den höchsten Bewerbungseingang seit Datenaufzeichnung, dazu 32.000 Page Views und 165.000 Video-Aufrufe - eine Verdopplung gegenüber 2021. Auch außerhalb der Kampagne können MitarbeiterInnen von überall in Europa aus für die Digitalagentur tätig zu sein. Dazu Anja Hendel , Diconium Managing Director und Digitalexpertin: "Für uns ist nicht wichtig, wo wir arbeiten, sondern wie wir arbeiten. Unsere Kampagne hat eindrucksvoll bewiesen, dass unser Hybrid Workplace funktioniert." Für jede Lebensphase der Mitarbeitenden werde das richtige Arbeitsmodell gefunden. "Workation ist dabei eine Möglichkeit von vielen."