Nachhaltigkeit: Raja bringt komplett aus Papier hergestellte Versandtaschen auf den Markt

Die von Cepap La Couronne im französischen Département Charente hergestellten Umschläge stellen nach Herstellerangaben eine kunststofffreie Alternative zu zwei im Bereich E-Commerce-Verpackung weit verbreitete Lösungen dar: Luftpolstertaschen, die einen sicheren Versand von Gegenständen ermöglichen, und Luftpolsterbeutel aus Kunststoff, die Produkte im Inneren von Paketen schützen.Bei einem von Cepap La Couronne und Raja durchgeführten Versandtest kamen empfindliche Produkte wie Christbaumkugeln, Schminkpaletten und Spirituosen dank ihrer schützenden Verpackung heil an.Die neuen Papierumschläge eignen sich für den Versand aller Arten von Produkten in allen Tätigkeitsbereichen, zum Beispiel E-Commerce, Industrie und Kulturgüter. Raja will sie ab Februar 2023 als erstes Unternehmen in Frankreich und ab März in ganz Europa anbieten.Laut einer Studie von Citeo, FEVAD (Verband des E-Commerce und des Versandhandels), Ipsos und Hact wünschen sich 92 % aller Online-Käufer Alternativen zu dem im E-Commerce verwendeten Kunststoff, solange diese das gleiche Maß an Schutz bieten. Raja schätzt, dass seine beiden neuen Verpackungslösungen schnell mindestens 10 % des Marktes für vergleichbare bestehende Lösungen erobern könnten.