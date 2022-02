Sales: Der Bedarf an Vertrieblern steigt

Anzahl ausgeschriebener Stellen erholt sich

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Premium-Mitglied werden

Der größte absolute Stellenzuwachs ist Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Premium-Mitglied werden

Im vierten Quartal 2021 wurden insgesamt knapp 4,55 Mio. Stellen ausgeschrieben. Das sind sogar 52,4 Prozent mehr als im vierten Quartal 2021 (knapp 3 Millionen ausgeschriebene Stellen).Der deutliche Zuwachs an ausgeschriebenen Stellen zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt nach der Krise erholt. Dabei sieht es in den Branchen unterschiedlich aus. Während Handel, Gastgewerbe und Veranstaltungswirtschaft noch immer unter den Folgen der Krise leiden, haben zum Beispiel Industrie und Außenhandel das Vor-Krisen-Niveau wieder erreicht. In Anbetracht der andauernden Einschränkungen bedingt durch Corona ist diese Entwicklung nachvollziehbar.Im vierten Quartal 2021 suchten Unternehmen vergleichsweise geringfügig mehr Young Professionals (+21,6 Prozent) als im Vorjahres Quartal, jedoch stieg der Bedarf an Fachkräften (+52,1 Prozent), sowie an Führungskräften (+73,5 Prozent) signifikant.Den höchsten prozentualen Zuwachs gab es Gastgewerbe. Im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres gab es hier eine Steigerung von 180,8 Prozent (+4.407 Stellen). Starke Einbußen musste der Personaldienstleistungssektor machen. Die Nachfrage schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf insgesamt 62.725 ausgeschriebene Stellen (-25.105 Stellen).Wie auch im Vorjahresquartal ist das Vertriebsstellen-stärkste Bundesland mit ca. 76.000 (+47 Prozent) ausgeschriebenen Stellen Nordrhein-Westfalen. Den größten prozentualen Zuwachs hat jedoch Hamburg, mit einer Steigerung von 62,7 Prozent zu verzeichnen. Den größten prozentualen Rückgang gibt es in Brandenburg, wo im Vergleich zum Vorjahr rund 25 Prozent weniger Vertriebsstellen ausgeschrieben wurden. In absoluten Zahlen bildet das Saarland das Schlusslicht. Dort waren insgesamt nur 3.874 Stellen im Vertrieb ausgeschrieben.Schaut man sich die Bundesländer im Vergleich an, ist die Entwicklung der Stellenangebote ausnahmslos positiv und vermittelt das Bild, dass sich der Stellenmarkt nach der Krise erholt.Die Zahlen basieren auf dem einmal im Quartal erscheinenden Index von Online-Karriereplattform Salesjob und Daten seines Partners AnzeigenDaten.de , die laufend erfasst und analysiert werden. Berücksichtigung finden ausschließlich online ausgeschriebene Stellenangebote im Vertrieb in Jobbörsen in Deutschland. Diese Quellen werden in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsteam von index AnzeigenDaten quartalsweise aktualisiert und ggf. ergänzt, um möglichst genaue Aussagen zum Vertriebsmarkt treffen zu können. Daher kann es zu leichten Abweichungen im Vergleich zu den bisherigen Salesjob-Index-Auswertungen kommen.