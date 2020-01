SMWH übernimmt 7Mind

Die 7Mind-App zählt über 1,5 Millionen Nutzer, die Unternehmensgründer und Geschäftsführer Jonas Leve und Manuel Ronnefeldt werden ihre Funktionen weiter ausüben. Mit dem Erwerb der 7Mind GmbH will die SWMH nach eigenen Angaben den Grundstein legen für den Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform und ihre Unternehmensstrategie umsetzen, wonach bis Ende 2022 "begleitende Wachstumsgeschäfte einen signifikanten Beitrag zur Diversifizierung der Unternehmensgruppe liefern" sollen. So will sich die SWMH unabhängiger von traditionellen Erlösquellen machen und ihr eigentliches Kerngeschäft stärken - nämlich den Qualitätsjournalismus ihrer fast 200 Medien in Print und Online. Zur SWMH gehören unter anderem die Süddeutschen Zeitung , die Medical Tribune , sowie Fachmedien wie W&V und der Verlag Moderne Industrie