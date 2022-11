So entsteht Europas eigene Super-App

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Viele Unternehmen setzen auf übergreifende Super-Apps - aber das Rezept lässt sich nicht weltweit anwenden. Europa hat eigene Regeln.

Messenger, Bildbearbeitung, Spiele oder Produktivität: Der App-Markt in Deutschland erzielt einen neuen Rekord, berichtet der Digitalverband Bitkom . Rund 3,4 Milliarden Euro werden demnach in 2022 mit mobilen Apps für Smartphones und Tablets umgesetzt, ein Anstieg um zwölf Prozent gegenüber 2021 und mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019."Ob Information, Kommunikation, Unterhaltung, Einkaufen oder Reisen: Smartphones sind für einen Großteil der Menschen in Deutschland ein unverzichtbarer Teil ihres Alltags geworden. Dementsprechend wächst auch das Angebot an Apps. Rund um Smartphones und Tablets hat sich in den vergangenen Jahren ein milliardenschweres Ökosystem entwickelt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder . "Gerade in der Corona-Pandemie haben die Menschen mehr Zeit mit ihren Geräten und damit auch mit Apps verbracht. Der App-Markt wird sich auf dem jetzt erreichten hohen Niveau einpendeln."Die " Postbank Digitalstudie 2022 - Die digitalen Deutschen " zeigt entsprechend: Mittlerweile gehört für 92 Prozent der 18- bis 39-Jährigen der Internetzugang per Smartphone zur Normalität. Im Jahr davor wa