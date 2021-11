Bitcoin-Rausch, ausgenüchtert: Wohin die Reise der Kryptowährungen geht 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Bitcoin besitzt für Shops noch keine zwingende Relevanz - Sie sollten aber ein Auge darauf haben, welche digitalen/Krypto-Währungen die Kunden und Kundinnen im Bezahlportfolio eines Onlinehändlers sehen wollen.

Kryptowährungen im Handel: Zwischen Falschmeldung und heimlichem Erfolg

Anzahl der bis 2020 aufgegeben Kryptowährungen inklusive Todesursache.

(chart: Deadcoins/Kryptoszene)

Bitcoin und andere Kryptowährungen halten auch in Deutschland Einzug in Online-Shops und im stationären Handel. Zudem soll die Zahl von Bitcoin-"Geldautomaten" hierzulande steigen. Doch welche Bedeutung können Bitcoin & Co im E-Commerce und stationären Handel erlangen? Welche Herausforderungen gibt es dabei? Welche Risiken, welchen möglichen Nutzen? Wir geben einen Überblick.Die Meldung verbreitete sich rasch: Der Handelsriese Walmart würde die Kryptowährung Litecoin akzeptieren. Aber dies erwies sich als Falschmeldung und wurde von Walmart zurückgewiesen. Doch die schnelle Verbreitung der Meldung in durchaus namhaften Medien kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass die Bezahlung bei einem Händler mit Kryptowährungen nicht als absurd eingestuft, sondern die Nachricht ungeprüft veröffentlicht wurde.Tatsächlich sind Kryptowährungen ein Thema für den Handel, stationär wie online. So ist es diesmal wirklich das Handelsunternehmen Walmart, das zahlreiche Automaten aufstellen lässt, um Kundinnen und Kunden Bitcoin-Voucher anzubieten, wie CBS News berichtete . Man zahlt aber nicht mit Bitcoin bei Walmart, sondern man kann Bitcoin erwerben.Nicht nur bei Walmart und in den USA lassen sich Bitcoin am Automaten erwerben, auch zum Beispiel in der Schweiz, an Fahrkartenautomaten der SBB Aber auch Händler in Deutschland zeigen