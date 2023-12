Künstliche Intelligenz wird zum Must-have in den Führungsetagen

Studie Künstliche Intelligenz

Demografischer Wandel und fortschreitende Digitalisierung werden heiße Themen in den Führungsetagen, so der 'Leadership Survey' des Beratungsunternehmens Deloitte . Demnach steht beim Großteil der 240 Befragten die Ansprache neuer Generationen am Arbeitsmarkt (61 Prozent) und der Umgang mit der Pensionierungswelle sowie die (Nach-)Besetzung von Führungspositionen (40 Prozent) weit oben auf der Agenda. Gleichzeitig liegt ein starker Fokus auf dem Aufbau digitaler Kompetenzen (56 Prozent) und dem Einsatz künstlicher Intelligenz (42 Prozent).Obwohl das Thema künstliche Intelligenz die Führungsebenen beschäftigt, kommt die Technologie bei der Personalsuche und -auswahl derzeit noch kaum zum Einsatz: 64 Prozent der Befragten nutzen künstliche Intelligenz hier noch gar nicht, bei knapp einem Viertel ist sie immerhin teilweise in Gebrauch - etwa für die Erstellung von Stellen- und Anforderungsprofilen (56 Prozent), der Talentesuche (44 Prozent) oder für administrative Aufgaben (40 Prozent). In der Auswahl passender Kandidatinnen und Kandidaten findet künstliche Intelligenz bisher noch kaum Anwendung (17 Prozent).Trotz der noch geringen Anwendung schreiben die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dem Thema KI ein großes Zukunftspotenzial zu. 96 Prozent gehen davon aus, dass sie im Such- und Besetzungskontext an Bedeutung gewinnen wird. Doch nicht nur in der Personalsuche wird die Technologie künftig ein wichtiges Hilfsmittel sein. Über 70 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sie in den kommenden fünf Jahren auch bei unternehmerischen Entscheidungen maßgeblich unterstützen wird.Um die zahlreichen Chancen von KI zu nutzen, gilt es einige Hürden zu bewältigen. Vor allem die unklaren rechtlichen Rahmenbedingungen (58 Prozent) und datenschutzrelevanten Fragestellungen (55 Prozent), aber auch das fehlende Know-how (60 Prozent) bereiten den Führungskräften noch Kopfzerbrechen. Knapp die Hälfte befürchtet außerdem eine mögliche Diskriminierungsgefahr für Kandidatinnen und Kandidaten.Um KI erfolgreich im Unternehmen zu etablieren, braucht es die entsprechenden Skills - auch auf der Führungsebene. Für 85 Prozent der Befragten sind Veränderungsbereitschaft und Offenheit für Neues die wichtigsten Kompetenzen. Aber auch das Vermitteln von Sinn und Perspektive (63Prozent) sowie das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse und Ängste der Mitarbeitenden (63 Prozent) werden essenzieller.