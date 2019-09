Online-Videonutzung wächst rasant

Online-Video wird 2021 einem Drittel des TV-Werbemarktes entsprechen

Die Verweildauer bei Online-Videos ist zwischen 2013 und 2018 weltweit mit einer durchschnittlichen Rate von 32 Prozent pro Jahr rapide gestiegen, was durch Verbesserungen bei der Größe und Qualität der Displays mobiler Geräte, durch schnellere mobile Datenverbindungen und die größere Verbreitung internetfähiger Fernsehgeräte begünstigt wurde. Diese Prognose findet sich im Zenith 'Online Video Forecasts Report 2019'.China und Schweden verzeichnen heute die stärkste Online-Videonutzung. Hier verbringt eine durchschnittliche Person in diesem Jahr bereits 103 Minuten am Tag damit. Dies sind auch die einzigen Länder, die bereits die Schwelle von 100 Minuten überschritten haben. Bis 2021 erwartet Zenith, dass Kanada, Indien, Mexiko, Großbritannien und die USA ebenfalls dazu gehören werden.In Deutschland hinkt die Nutzungsintensität mit 35 Minuten täglichem Online-Video-Konsum 2019 und erwarteten 44 Minuten in 2021 dem weltweiten Durchschnitt deutlich hinter. Dennoch sind Online-Videos auch in Deutschland einer der am schnellsten wachsenden digitalen Werbekanäle mit entsprechend starker Nachfrage durch die Werbungtreibenden. "In diesem Jahr werden voraussichtlich 469 Millionen Euro Werbegeld in Online Video fließen. 2021 werden es 505 Mio sein," erläutert Olivier Korte , Managing Director Zenith. Verglichen mit 4,5 beziehungsweise 4,4 Milliarden Euro, die immer noch in das lineare TV fließen, und 8,0 bzw. 9,2 Milliarden Euro, die in digitale Werbung fließen, ist der Anteil allerdings noch gering.Zenith prognostiziert, dass die Werbeausgaben für Online-Video von 45 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 61 Milliarden US-Dollar bis 2021 steigen werden, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 18 Prozent pro Jahr entspricht. Zum Vergleich: Die Internetwerbung als Ganzes wächst nur um 10 Prozent. Die Fernsehwerbung wird im gleichen Zeitraum von 183 Milliarden US-Dollar auf 180 Milliarden US-Dollar sinken, da die Quoten in wichtigen Märkten weiter zurückgehen. Damit wird Online-Video im Jahr 2021 auf das Niveau eines Drittels des gesamten TV-Marktes ansteigen.