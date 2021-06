Passendes Personal ist größte Hürde bei Restrukturierungen 

Die Restrukturierung mit flexiblen internen Besetzungen meistern

Für eine Kultur der internen Mobilität

Restrukturierungen bedeuten häufig harte Einschnitte. Der Erfolg der Umbau-Maßnahmen in Unternehmen hängt maßgeblich von den MitarbeiterInnen und dem Umgang der Führungskräfte mit der Belegschaft ab. Mehr als die Hälfte der deutschen Betriebe (57 Prozent) steht in 2021 vor einer Restrukturierung. Das zeigt die aktuelle Randstad-ifo-Personalleiterbefragung (Q1 2021).Fast die Hälfte der HR-Verantwortlichen (42 Prozent) sieht die größte Herausforderung bei einer Restrukturierung darin, passendes Personal zu finden, um neue im Zuge der Neuorganisation geschaffene Stellen zu besetzen. Kleine Betriebe (<50 Beschäftigte) und Großunternehmen (>500 Beschäftigte) äußern hierbei am häufigsten Bedenken. Die Umschichtung von MitarbeiterInnen bewertet knapp ein Viertel (22 Prozent) der HR-Verantwortlichen als Hürde. Dieser Wert ist in großen Betrieben ab 500 Beschäftigten sogar mehr als doppelt so hoch (54 Prozent).Die Motivation der MitarbeiterInen im Veränderungsprozess aufrecht zu erhalten, sehen 41 Prozent der Unternehmen als besonders schwierige Aufgabe. Am häufigsten äußern sich dahingehend PersonalleiterInnen in Betrieben mit 250 bis 499 Beschäftigten, wo am zweithäufigsten mit Stellenabbau gerechnet wird (36 Prozent). Schwierige Personalgespräche sehen 12 Prozent der Unternehmen als Herausforderung. Mit einem Schaden für die Arbeitgebermarke durch den Umbau rechnen 11 Prozent, und die Abstimmung mit dem Betriebsrat betrachten 7 Prozent als Risiko für eine erfolgreiche Veränderung.Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q1 2021, die quartalsweise durch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführt wird. Die Studie befragt bis zu 1.000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen. Die Sonderfragen im ersten Quartal 2021 bezogen sich auf die Auswirkungen von Corona auf die Personalplanung von Unternehmen.