Deutsche sind 71 Stunden pro Woche online - aber jeder Dritte will reduzieren

Postbank Digitalstudie 2023 Studie

19.01.2024 In den vergangenen fünf Jahren ist die Internetnutzung in Deutschland um 21 Stunden pro Woche auf nun 71 Stunden gestiegen. Doch der Trend könnte sich umkehren: Jeder Dritte unter 40 Jahren will die Internetnutzung reduzieren. Vor allem gesundheitliche Aspekte geraten in den Fokus.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Weniger sozialen Netzwerke, mehr Familie

Die Internetnutzungsdauer der Deutschen steigt weiter: BundesbürgerInnen verbringen durchschnittlich 71 Stunden pro Woche online, das bedeutet einen Anstieg von 21 Stunden in den vergangenen fünf Jahren. Allein seit dem Vorjahr nahm die Internetzeit um rund sechs Stunden zu. Besonders auffällig ist die intensive Internet-Nutzung der sogenannten Digital Natives (Menschen zwischen 18 und 39 Jahren). Diese Gruppe ist rund 93 Stunden pro Woche online. Das entspricht fast vier ganzen Tagen. Dies sind die Ergebnisse der repräsentativen Studie " Die digitalen Deutschen 2023 " der Postbank Bevorzugtes Gerät bleibt wie in den Jahren davor das Smartphone. 84 Prozent der Befragten nutzen es für den Zugang ins Internet, gefolgt von Laptop (65 Prozent), PC (50 Prozent) und Tablet (48 Prozent). Die meisten digitalen Geräte sind bei Jüngeren verbreiteter als bei Älteren. So nutzen 91 Prozent der 18- bis 39-Jährigen das Smartphone, während es bei den über 40-Jährigen 82 Prozent tun. Eine Ausnahme bildet der Laptop. Er wird von 66 Prozent der Älteren genutzt und damit mehr als von den Jüngeren (63 Prozent). Den Desktop-PC nutzen beide Generationen gleich häufig: jeder Zweite geht damit ins Internet, egal ob jung oder alt."Die stetig steigende Internetnutzung hat auch eine beschleunigte digitale Transformation in der Bankenbranche ausgelöst. Wir entwickeln personalisierte Online-Angebote weiter und nutzen soziale Medien, um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben. Mehr und mehr entwickelt sich das Handy zur digitalen Filiale, dabei schätzen die Kundinnen und Kunden vor allem die jederzeitige Verfügbarkeit", sagt Thomas Brosch , Leiter Digitalvertrieb der Postbank.Während 30 Prozent der Jüngeren schon über eine Reduzierung ihrer Online-Zeit nachdenkt, sind 82 Prozent der Befragten ab 40 Jahren zufrieden, wie es ist. Junge Leute sehen vor allem soziale Netzwerke als zeitintensiv an. 41 Prozent wollen sich von dort mehr zurückziehen. 37 Prozent der Älteren geht es mehr darum, allgemein weniger zu surfen. Die gewonnene Zeit wollen 30 Prozent vor allem für persönliche Treffen mit Familie und Freunden nutzen.Darüber hinaus spielen auch gesundheitliche Aspekte immer mehr eine Rolle: 28 Prozent der Befragten, die ihre private Internetnutzung einschränken möchten, glauben, dass weniger Online-Zeit ihre Konzentration, Produktivität und Kreativität im Alltag steigert (plus 5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2022). Ebenso viele möchten sich besser konzentrieren können und rund 20 Prozent möchte nicht ständig erreichbar sein.