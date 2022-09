Decentraland: Werbung im Metaverse programmatisch buchbar

Mit den Werbeflächen in Decentraland , dem momentan erfolgreichsten Metaverse, sowie in Voxels bietet 42Meta Werbung im Metaverse. Sämtliche der über 600 Displays - Cubes, Walls und kundenindividuell gestaltbare Formate, die mit IAB-Standard-Werbemitteln belegt werden können, sind vollautomatisiert buchbar und für eine programmatische Ausspielung von Werbung angebunden. Targetingoptionen zur individualisierten Ansprache der Nutzer-Avatare umfassen neben Kriterien wie Wallet ID, Avatar-Gender, Wearables (Kleidung, Accessoires etc.) und ortsbasierten Informationen ("Near by", "On Location" "in Focus" etc.) auch NFT - ("Non Fungible Token") basierte Charakteristika, wie im Besitz befindliche Parzellen und Gebäude, Gebote, Verkäufe, Ausgaben und Einnahmen.Zur Ausspielung der Werbung kommt die von 42Meta eigenentwickelte, metaversespezifische Adtechnologie - die 'MetaSuite' - zum Einsatz. Sie soll die Brücke zwischen Content-Anbietern (Landownern) auf der einen und werbetreibenden Unternehmen und Agenturen auf der anderen Seite schlagen und eine metaverses-übergreifende programmatische Ausspielung von Werbung auf den Displays der angebundenen Parzellen bieten. Zur Lösung gehören auch automatisierte Tracking - und Reportingfunktionen.