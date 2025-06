YOC steigert Umsatz im zweiten Quartal deutlich

Bilanz

Wachstum trotz schwachem Marktumfeld

Das Adtech-Unternehmen YOC rechnet nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatzwachstum auf Konzernebene um rund zehn Prozent im ersten Halbjahr 2025. Das gab der Anbieter programmatischer Werbelösungen am Montag bekannt. Während das erste Quartal mit einem moderaten Plus von drei Prozent abgeschlossen wurde, legt das zweite Quartal deutlich stärker zu: YOC erwartet ein Umsatzplus zwischen 15 und 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Insgesamt beläuft sich der Umsatz im ersten Halbjahr auf voraussichtlich 17,0 bis 17,2 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2024: 15,5 Millionen Euro). Dabei wuchs das Unternehmen im zweiten Quartal auf 9,7 bis 9,9 Millionen Euro gegenüber 7,3 Millionen Euro im ersten Quartal.Das Unternehmen führt die positive Bilanz vor allem auf die Weiterentwicklung und Skalierung seiner Plattform VIS.X zurück, die programmatischen Handel mit einem hohen Grad an Automatisierung verbindet.Ein zusätzlicher Impuls kam laut Unternehmen durch eine gestiegene Nachfrage nach Produktlösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz. Diese sollen künftig eine noch stärkere Rolle bei der Monetarisierung der Plattform spielen.Finanzvorstand Sebastian Bauermann sieht in den erweiterten Handelsfunktionen und KI-basierten Angeboten die zentralen Treiber des Wachstums. Für das zweite Halbjahr geht YOC von einer "anhaltend positiven Umsatzdynamik" aus.