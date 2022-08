Neun von zehn Kindern und Jugendlichen spielen Games

17.08.2022 - Ob an Smartphone, Computer oder Konsole: Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen ihre freie Zeit gerne mit Gaming. 89 Prozent der 10- bis 18-Jährigen spielen Computer- oder Videospiele und investieren dafür im Schnitt zwei Stunden und 29 Minuten pro Tag - am Wochenende liegt der Wert noch einmal deutlich höher.