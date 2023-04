HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR KI-Resiliente Geschäftsmodelle blühen überall dort, wo es keine Daten oder keine vergleichbaren Daten für einen Fall gibt.

Will sich eine Marke oder Agentur gegen die KI-Disruption resilient machen, dann ist sie jetzt eigentlich schon zu spät dran, lautet die ernüchternde Analyse von Christian Hoffmeister , Dozent und Inhaber des Beratungsinstitutes DCI Institute . Am Beispiel ChatGPT zeigt sich das vor allem daran, dass "eine Masse an Nutzern auf die Anwenderseite gewandert ist. Die großen Unternehmen haben es verpennt, das Thema ernst zu nehmen." Für Dienstleister wird sich nun zeigen, ob sie in den vergangenen Jahren ein gesundes Geschäftsmodell aufgebaut haben; sprich: Eines, dessen Wertschöpfung nicht ausschließlich in Leistungen besteht, die mittels KI automatisierbar sind. Man kann sich als Beispiele e