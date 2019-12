Ebay-Ranking: Die beliebtesten Händler kommen aus kleineren Städten

27.12.2019 Eine interne Ebay-Auswertung vergleicht deutsche Städte auf Basis der Kundenbewertungen ihrer Händler in den letzten 12 Monaten. Mainzer Ebay-Händler liegen dabei knapp vorn, gefolgt von Kiel und Magdeburg.

Mainz (99,39 Prozent)

Kiel (99,38 Prozent)

Magdeburg (99,37 Prozent)

Heidelberg (99,33 Prozent)

Augsburg / Oberhausen / Rostock (je 99,26 Prozent)

Aachen (99,22 Prozent)

Dortmund / Potsdam (je 99,21 Prozent)

Lübeck / Osnabrück (je 99,17 Prozent)

Oldenburg / Kassel (99,14 Prozent)

Halle (99,14 Prozent)

Dresden (99,13 Prozent)

Bochum / Chemnitz / Hagen / Krefeld (je 99,12 Prozent)

Bielefeld (99,11 Prozent)

Erfurt / Essen / München (je 99,10 Prozent)

Bonn (99,08 Prozent)

