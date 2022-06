Cannes Lions: Erfolgskonzepte für erfolgreiche Videoanzeigen

Die Sieger des YouTube Cannes Ads Leaderboard 2022

Emotionen, Storytelling, Regelbrüche

Investitionen in emotionales Brand Storytelling sind entscheidend: Alle vertretenen Spots werden von Dingen wie Vorfreude, Nostalgie, Empathie, Spannung, Inspiration, Humor, Staunen oder Freude angetrieben. Die Marken stellen eine emotionale Verbindung mit den ZuschauerInnen her, die ihrer jeweiligen DNA entspricht. Mit den richtigen Inhalten Regeln sprengen: Erzählen Werbetreibende großartige Geschichten, nehmen sich NutzerInnen Zeit, diese anzusehen; wie der am zweithäufigsten angesehene Beitrag von Apple "Escape from the Office" mit etwa acht Minuten Laufzeit zeigt - der längste Spot im Leaderboard. Musik und Sounddesign sind weiterhin sehr beliebt: Besonders die erfolgreichen Arbeiten von Omega, Netflix, Turkish Airlines und Imagine your Korea werden durch Rhythmus und Melodie als erzählerische Kraft vorangetrieben. Das Einfangen des kulturellen Zeitgeistes fördert das Engagement: Im Leaderboard ist deutlich zu sehen, wie wichtig das Aufgreifen aktueller Themen für den Erfolg eines Spots ist. Reisemarken schüren das Fernweh der Pandemie-Ära, Apple macht sich über den Trend zur Rückkehr ins Büro lustig und Samsung, Amazon und Chevrolet feiern das Wunder der Technologie mit Anspielungen auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Kluges Casting zeigt Wirkung: Berühmte Persönlichkeiten aus Film und Sport in die eigenen Spots einzubinden ist nach wie vor hilfreich - My Switzerland macht es mit Anne Hathaway und Roger Federer vor. Generell sind in den meisten Anzeigen des Leaderboards Prominente zu sehen, darunter Morgan Freeman, Brie Larson, Eugene Levy, Scarlett Johansson und Colin Jost.

In dieser Woche trifft sich die internationale Werbebranche erstmals wieder live bei den Cannes Lions , dem internationalen Advertising Festival an der Côte d'Azur. Vorab präsentiert YouTube mit dem Cannes Ads Leaderboard sein jährliches Top-10-Ranking der beliebtesten Videoanzeigen, die weltweit auf der Videoplattform von Juni 2021 bis Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die Anzeigen werden von einem Algorithmus bestimmt, der die organischen und bezahlten Aufrufe, die Betrachtungsdauer und die Zuschauerbindung berücksichtigt. Insgesamt kommen die Anzeigen der Top 10 Liste auf mehr als 540 Millionen globale Aufrufe.Während Samsung den ersten Platz mit seinem Trailer zum Galaxy Unpacked Event 2021 markiert, hat es die Schweiz in diesem Jahr gleich mit zwei Spots in die Top 10 geschafft: Auf Platz 2 landet der von MySwitzerland lancierte Werbefilm mit Anne Hathaway und Roger Federer, Uhrenhersteller Omega sichert sich Platz 3 des Rankings als offizieller Zeitnehmer der Olympischen Sommerspiele in Tokio."Wenn uns diese Arbeiten etwas zeigen, dann, dass eine menschliche Verbindung und eine großartige Idee, die unseren kollektiven kulturellen Pulsschlag einfängt, heute wichtiger sind denn je", sagt Eugene Buono , Head of Creative, US Creative Works bei Google. Für ein starkes Marken-Storytelling gelte: "Geschichten, die zugänglich sind - kulturell, konzeptionell und emotional - führen in der Regel zu effektiver, überzeugender, kreativer Arbeit."