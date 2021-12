Post stellt sich erneut auf Paketboom zu Weihnachten ein 

17.12.2021 Die Deutsche Post rechnet auch in diesem Weihnachtsgeschäft mit einem gewaltigen Paketaufkommen - aber nicht mit einem neuen Rekord.

Schon rund um die Rabatttage Black Friday und Cyber Monday wurden deutlich mehr Pakete als im Vorjahr verschickt, der Zuwachs sei stärker als allgemein erwartet gewesen, sagte Tobias Meyer , Vorstand der Deutsche Post für das deutsche Briefe- und Paketgeschäft, gegenüber der Rheinischen Post Seitdem bewegten sich ihm zufolge die Paketmengen ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Meyer erwartet nicht, dass "die enormen Zahlen aus dem Vorjahr" nochmals überboten werden. "Aber das Niveau ist gegenüber 2019 natürlich massiv höher", wird der Post-Manager zitiert. Vor allem Mode- und Sportartikel-Pakete werden derzeit verstärkt ausgeliefert, ebenso Waren von Apotheken und Drogerien.Im vierten Quartal 2020 hatten die DHL-Boten fast 500 Millionen Sendungen ausgeliefert, so viel wie noch nie. Generell hat die Pandemie und der damit einhergehende Onlineshopping-Boom Paketdienstleistern wie DHL oder DPD enorme Zuwächse beschert. Aber auch für logistische Probleme gesorgt. So meldet auch DHL derzeit immer wieder Lieferverzögerungen.Mit der Geschäftsentwicklung in 2021 ist Post-Chef Frank Appel sehr zufrieden. "Unter dem Strich haben wir jetzt schon mehr Gewinn gemacht als im ganzen Jahr 2020", sagte er nach Abschluss des dritten Quartals. Für 2021 erwartet er demnach ein operatives Ergebnis (Ebit) von 7,7 Milliarden Euro.