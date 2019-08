Ihre Meinung ist gefragt: Was machen Sie auf der Dmexco 2019

Ich bin vor Ort wegen der Parties Ich bin vor Ort, um Kunden zu treffen Ich bin vor Ort um Freunde, Bekannte, Kollegen zu treffen Ich besuche die Dmexco, um Leads zu generieren Ich besuche die Dmexco , um mich allgemein zu informieren/umzusehen Ich will neue digitale Lösungen/Produkte für mein Geschäft zu besorgen Ich habe das Ziel, in Köln Verträge abzuschließen Ich reise ohne eine konkrete Zielsetzung an Ein Stand auf der Dmexco ist sein Geld wert Ein Stand ist unter dem Strich zu teuer, gemessen am Nutzen Die Teilnahme ist für uns/mich Pflicht Ich würde die Teilnahme absagen, aber das würde eventuell Kunden irritieren Ich würde die Teilnahme absagen, aber dann gäbe es firmeninterne Nachfragen/Diskussionen Die Dmexco ist zu groß Ich besuche lieber eine spezialisierte Fachveranstaltung Die Dmexco könnte noch internationaler werden Das Konferenzprogramm ist interessant Die Dmexco ist für mich die einzige relevante Messe im Jahr Die Dmexco ist für mich die wichtigste Messe des Jahres Ich glaube, die Dmexco wird unter der neuen Leitung besser sein Ich glaube, die Dmexco wird unter der neuen Leitung schlechter sein