Google und Youtube streichen Werbegelder für Klimawandelleugner 

Die Änderungen hat Google in einem Support-Dokument detailliert beschrieben . "Heute kündigen wir eine neue Monetarisierungsrichtlinie für Google-Werbetreibende, -Publisher und YouTube-Ersteller an, die die Werbung für und die Monetarisierung von Inhalten verbietet, die dem etablierten wissenschaftlichen Konsens über die Existenz und die Ursachen des Klimawandels widersprechen", heißt es in dem Dokument. "Dazu gehören Inhalte, die den Klimawandel als Scherz oder Betrug bezeichnen, Behauptungen, die bestreiten, dass langfristige Trends eine Erwärmung des globalen Klimas zeigen, und Behauptungen, die bestreiten, dass Treibhausgasemissionen oder menschliche Aktivitäten zum Klimawandel beitragen."Google werde mit automatisierten Tools und menschlichen Überprüfungen arbeiten, um die Richtlinie durchzusetzen. "Bei der Bewertung von Inhalten anhand dieser neuen Richtlinie prüfen wir sorgfältig den Kontext, in dem Ansprüche geltend gemacht werden, und unterscheiden zwischen Inhalten, die eine falsche Behauptung als Tatsache angeben, und Inhalten, die über diese Behauptung berichten oder diese besprechen", sagte Google. Anzeigen zu Klimathemen wie öffentlichen Debatten über Klimapolitik, Forschung und mehr sind laut Google weiterhin erlaubt.Die verstärkten Maßnahmen gegen Leugner des Klimawandels sind die zweite große Änderung der Politik von Google in den letzten Tagen, die etwa eine Woche nach dem Verbot von Impfstoff-Fehlinformationen durch YouTube eintrifft.