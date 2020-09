Social-Media-Marketing: Sechs Trends - und zwei Must-haves 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Corona hat Social Media eine neue Bedeutung im Alltag gegeben. In der sozialen Landschaft kristallisieren sich unterdessen Machtblöcke, Verlierer und politische Trennlinien immer klarer heraus.

Trend eins: Neuer Berater-Alltag

Mehr als je zuvor gilt, dass die Vielzahl an Social-Media-Kanälen das Tool des SM-Marketings spannend macht - aus demselben Grund ist es aber auch einer der aufwändigsten Bewohner des Online-Marketing-Werkzeugkastens: Inzwischen ist der Standard so hoch, die algorithmischen Strafen für Irrelevantes so scharf und der Kampf um die Aufmerksamkeit so unerbittlich, dass jedes Netzwerk individuellen Content braucht: Einen Fernsehwerbespot einfach der Social-Media-Gemeinde mit ihren nervösen Zeigerfingern vorzusetzen, geht im Grunde nicht: Viel zu langatmig. Und viel zu wenig auf Position im Funnel zugeschnitten. Marken müssen Werbemittel für die Kanäle individualisieren. Sie einfach mal zweitzuverwerten, weil sie ja sowieso da sind, ist noch nie wirklich optimal gewesen, doch heute kann man es sich weniger denn je leisten.Corona hat dazu beigetragen, dass Soziale Medien noch mehr an Bedeutung gewinnen - und damit ist nicht nur die tägliche Information und Desinformation gemeint, die Facebook beisteuert. Manche Kanäle sind in der Pandemie zu Freunden und Begleitern in der selten wirklich offenen diskutierten Einsamkeit geworden: "Menschen schauen sich Schach-Partien auf Twitch an. Es gibt eine verstärkte Nebenbeinsozialer Medien wegen Corona", sagt Christian Faltin ,geschäftsführender Gesellschafter der Kommunikations-Agentur Cocodibu "Die Leute sind einsam und gucken am Laptop anderen Menschen beim Lesen zu, während sie selbst etwas anderes machen - und fühlen sich so nicht mehr so alleine."Social-Media-Marketing als Beratergeschäft wird sich wegen Corona vor allem in Bezug auf die Logistik wandeln; die einstündige Sitzung mit den Ansprechpartnern beim Kunden w