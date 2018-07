Studie: Wo Arbeitnehmer den Einsatz von KI erwarten

Die Mehrheit (63 Prozent) der volljährigen Arbeitnehmer in Deutschland rechnet damit, dass Künstliche Intelligenz in den kommenden drei bis fünf Jahren hohe oder sehr hohe Auswirkungen für Betriebe und ihre Arbeitnehmer haben wird. Übernahme von Bürotätigkeiten führt das Feld der Aufgaben an, 42...