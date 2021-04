Gendersensible Sprache: Herausforderung und Chance für Agenturen und Unternehmen 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Wer Diversität ernst nimmt, muss sich in der eigenen Kommunikation mit dem Thema Gendersensibilität auseinandersetzen.

In Pressemitteilungen werden sie immer selbstverständlicher: Genderstern oder Asterisk (*), Gender Gap (_), Binnen-I, Doppelpunkt oder Doppelformen (Kundinnen und Kunden) - die gendersensible Sprache hat die Unternehmenskommunikation, die Werbebranche und die Medien erreicht. Und wird spätestens, seit der Spiegel das Thema auf den Titel gehoben und der Duden geschlechtergerechte Sprache aufgegriffen hat, emotional in der Breite diskutiert. Auch auf Twitter schlagen die Diskussionswogen hoch - mal in die eine Richtung ("Vielfalt", "modern", "zeitgemäß"), mal in die andere ("Gendergaga", "irrer Neusprech", "Sprachpolizisten").Erkennbar ist, dass viele Agenturen, Medienhäuser und Unternehmen beim Gendern noch experimentieren und keiner einheitlichen Linie folgen. Zum Teil findet sich im ersten Absatz der Doppelpunkt, im zweiten der Genderstern. Manche mühen sich auch ab, möglichst neutrale Formulierungen zu finden, was zum Teil etwas verkrampft wirkt. Andere lassen ihren AutorInnen oder ReporterInnen die freie Wahl, wie etwa die Tageszeitung TAZ oder Deutschlandradio . Manche sehen das Ganze offenbar auch pragmatisch: So sind der Doppelpunkt oder das Binnen-I auf der Tastatur etwas einfacher zu verwenden als das *.Gesprochen - mit einem hauchdünnen Innehalten, dem 'glottalen Stopp' wie in 'Spiegel:ei' - hört man gendersensible Bezeichnungen wie 'Konsument - innen' zunehmend auch in Podcasts und immer mehr Medienformaten. Was noch ziemlich ungewohnt klingt, aber immer mehr zur neu