21.06.2022 - Beim Versand nach Großbritannien und in die Schweiz gelten besondere Bedingungen. So gelingt Versandhandelsunternehmen ein erfolgreicher Markteintritt in EU-Drittländer.

Im rasant wachsenden Onlinehandel gewinnt auch der Versand in Nicht-EU-Länder an Relevanz. Vor allem Großbritannien als größter ECommerce-Markt in Europa und die Schweiz, deren VerbraucherInnen eine hohe Affinität zu Onlineshops im Ausland haben, stehen hier im Fokus. Dennoch halten sich viele E-Retailer aufgrund von Zollabfertigung, Steuern und Abgaben sowie Retourenmanagement beim Export in Drittländer zurück. Folgende Aspekte sollten Versandhandelsunternehmen beim Markteintritt in EU-Drittländer beachten.



1. Zollabfertigung als Knackpunkt Drittländer sind keine Mitglieder der Europäischen Union und daher nicht Teil der EU-W