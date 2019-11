Paid Content: Zahlungsbereitschaft wächst nur langsam

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Nur acht Prozent der Deutschen haben einer Studie des Reuters Institute for the Study of Journalism zufolge bereits für digitale Nachrichten-Angebote bezahlt. Die wirklich schlechte Nachricht für Verlage und Medien ist allerdings, dass sich die Zahlungsbereitschaft in den letzten Jahren nur wenig verändert hat. Ähnlich sieht die Lage auch in den übrigen großen EU-Ländern aus - in Italien ist der Anteil sogar von 16 Prozent (2016) auf neun Prozent (2019) regelrecht abgestürzt. Besser läuft die Monetisierung von Online-News dagegen in Skandinavien: 34 Prozent der Befragten Norweger gaben an, in den letzten zwölf Monaten in irgendeiner Form für Nachrichten im Netz Geld ausgegeben zu haben.