Ihre Meinung ist gefragt: Machen Sie mit bei der Umfrage zum digitalen Wirtschaftsklima 2024

Wirtschaftsklima-Umfrage

04.11.2024 Ihre Einschätzung als Experte zählt: Füllen Sie bitte einfach den Online-Fragebogen aus. Zweimal jährlich, im Frühjahr und Herbst, befragt die iBusiness-Redaktion die Interaktiv- und Digitalprofis in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach ihrer Einschätzung zum Interaktiv-Wirtschaftsklima. Zusätzlich wollen wir wissen, welche Themen Agenturen aktuell in ihrem Geschäftsalltag umtreiben.

Umfrage: Wirtschaftsklima 2. Halbjahr 2024 Frage 1 (Agenturgeschäftslage) von 3 In Frage 1 geht es darum, welche Themen Sie aktuell im Agentur-/Dienstleistergeschäft umtreiben. (Mehrfachantwort möglich) 1. Welche Themen treiben Sie aktuell im Agenturgeschäft um? Projektverschiebungen Kunden vergeben keine Neu-/Folgeaufträge Kundenakquise fehlender Umsatz technologische Herausforderungen Fachkräftemangel wachsende Konkurrenz Nachfolgereglungen mangelnde Rendite Überlastung nichts davon / Sonstiges

Aus diesen Daten ergibt sich ein Trendmonitor, der seit vielen Jahren zuverlässig ermittelt, ob die Digitalbranche für die Zukunft eher mit Wachstum rechnen kann oder sich auf knappere Etats einstellen muss.Bitte füllen Sie die drei Fragebögen aus und bewerten Sie einfach die Geschäftsbereiche. Die Auswertung erfolgt anonym.Natürlich ist die Analyse umso aussagekräftiger, je mehr Agenturen und Unternehmen sich an der Umfrage beteiligen und je besser die teilnehmenden Firmen die Struktur der Unternehmen am Markt repräsentieren. Wir möchten Sie daher ganz herzlich einladen, sich an der Umfrage zu beteiligen - es dauert zwei Minuten.