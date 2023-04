Headless Content Management ist King

36 Prozent der Befragten glauben, dass ihre derzeitigen CMS Arbeitsabläufe schwierig oder sehr schwierig sind



Der Prozentsatz der Unternehmen, die an der Bereitstellung von Inhalten für AR/VR (7 Prozent) und Smartwatches (8 Prozent) interessiert sind, liegt nur im einstelligen Bereich



Sicherheitsprobleme (34 Prozent), die Schwierigkeiten beim Erlernen neuer Kompetenzen in der Anwendung neuer Technologien (15 Prozent), und zeitaufwändige Prozesse (32 Prozent) sind die drei Hauptgründe, warum Unternehmen ihr CMS wechseln



In der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen (79 Prozent) wird ein CMS regelmäßig von mehreren Teams genutzt, sodass reibungslose Arbeitsabläufe und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit noch wichtiger sind



43 Prozent der Unternehmen nutzen bereits ein Headless CMS, um ihre Inhalte von einer zentralen Stelle aus zu verwalten und gleichzeitig auf allen Kanälen zu veröffentlichen

Die Firmen berichten von verbesserten KPIs, Umsatzwachstum und Produktivitätssteigerung seit dem Einsatz eines Headless CMS.Die Mehrheit der NutzerInnen (63 Prozent) benötigt mehr als ein CMS, um das Content Management aufrechtzuerhalten, davon 8 Prozent unter Einsatz von vier oder mehr CMS.Content-Management-System-Anbieter Storyblok hat für seinen The State of CMS 2023 Report 167 NutzerInnen in Deutschland befragt.