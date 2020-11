Jeder fünfte Deutsche interessiert sich für Spiele-App-Abos 

Bild: Saiyed Irfan A auf Pixabay

30.11.2020 Jeder fünfte Deutsche (20 Prozent) interessiert sich für diese Art der Abos. Am größten ist laut Verband der deutschen Games-Branche das Interesse in bei den 16- bis 24-Jährigen: Mehr als ein Drittel von ihnen (36 Prozent) interessiert sich für Spiele-App-Abos. Entsprechende Dienste wie Apple Arcade oder der Google Play Pass, die rund 5 Euro pro Monat kosten, sind zwar noch vergleichsweise neu in Deutschland, dennoch ist die Nachfrage bereits groß: Mehr als 2,1 Millionen Menschen in Deutschland nutzen sogar schon einen solchen Dienst. Weitere 2,8 Millionen planen, ein Abonnement abzuschließen.