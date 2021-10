FACT-Finder übernimmt Loop54 

Mit der Übernahme von der schwedischen Lösung Loop54 will FACT-Finder seine Marktposition im Bereich Suche, Merchandising und Personalisierung sowie das internationale Wachstum ausbauen. Durch die Übernahme sollen FACT-Finder-Kunden und -Partner Zugang zu den neuesten Entwicklungen im Bereich Machine Learning und Künstlicher Intelligenz erhalten. Mit der Integration des neuronalen Netzes von Loop54 will FACT-Finder die Qualität der Produktsuche in Online-Shops weiter verbessern. Minimale Datenanforderungen sollen dann genügen, um personalisierte Ergebnisse in Echtzeit auszuspielen.Emile Bloemen , CEO von FACT-Finder: "Mit der Expertise und dem einzigartigen Ansatz, den unsere neuen KollegInnen von Loop54 mitbringen, werden wir unsere Marktführerschaft deutlich ausbauen und die Grenzen des Möglichen im E-Commerce verschieben. Die Echtzeit-Personalisierung von Loop54 hat mich wirklich beeindruckt, besonders im Hinblick auf die geringe Datenmenge, die sie benötigt."Mit der Eins-zu-eins-Personalisierung in der Produktsuche mit hoher Performance löse man eine zentrale Herausforderung im Online-Kundenerlebnis, erklärt Robin Mellstrand , CEO und Mitgründer von Loop54. "Nach wie vor ist es unser Ziel, diese Innovation weltweit im E-Commerce zu etablieren. Durch den Zusammenschluss mit FACT-Finder sind wir jetzt in der Lage, besonders in der DACH-Region eine breitere Kundengruppe zu erreichen."