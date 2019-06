Digitalisierung gefährdet jedes dritte Geschäftsmodell

Mehr als die Hälfte der Unternehmen (60 Prozent) glaubt, dass das eigene Geschäftsmodell unter kritischem oder zumindest signifikantem Druck steht hinsichtlich der Anpassung an veränderte Marktbedingungen steht. Ein Drittel der Befragten zeigt sich besorgt, dass dies das Überleben ihres Unternehmens in den nächsten 36 Monaten gefährden könnte. Dies ist das Ergebnis der Studie " Reinventing Commerce ", die die Marktforschung von Econsultancy im Auftrag von Sitecore , einem Anbieter von Digital Experience Management-Lösungen durchgeführt hat.Die Mehrheit der befragten Unternehmen hat ein neues Wachstumsmodell identifiziert, dass ihre Commerce-Expertise mit einer individuell auf den einzelnen Kunden zugeschnittenen personalisierten Erfahrung vereint. Zwei Drittel der Befragten erkennen, dass die Erstellung von personalisierten, für den jeweiligen Kunden passenden Inhalten ausschlaggebend sind und ihnen ermöglichen wird, es mit den großen Marken aufnehmen zu können.Zwar sind die Befragten von den möglichen positiven Geschäftsergebnissen bei der Schaffung der richtigen personalisierten Kundenreise begeistert, doch sind sie geteilter Meinung, ob und wie man gemeinsam mit Großunternehmen wie zum Beispiel Amazon und Alibaba arbeiten und konkurrieren kann. 47 Prozent der Befragten sieht solche E-Commerce-Marktplätze als bedeutende Wachstumschance, während 46 Prozent besorgt sind und Vorbehalte haben, was die Zusammenarbeit angeht.Als Reaktion auf diesen schwierigen Markt sagen über 80 Prozent der Befragten, dass ihr Erfolg als E-Commerce-Unternehmen von der Fähigkeit abhängt, wirklich überzeugende Kundenerlebnisse zu schaffen. Ungeachtet dessen verfügen weniger als 40 Prozent aktuell über ein System, das den einzelnen Verbraucher individuell ansprechen und einbinden kann.Der Bericht basiert auf der Befragung von über 1.200 Marketingverantwortlichen in den Branchen Einzelhandel, CPG/FMCG und Branded Manufacturing aus 12 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien