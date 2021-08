Die Jury, bestehend aus ausgewiesenen Dialog-, Distanzhandels- und KatalogexpertInnen, wird jeden Katalog auf Herz und Nieren prüfen. Aus allen Einsendungen kürt die Jury den "Katalog des Jahres B2B 2020/2021" und den "Katalog des Jahres B2C 2020/2021".der Awards erfolgt bei einer Online-Veranstaltung Ende Januar 2022. Die preisgekrönten Kataloge werden anschliessend in der Januarausgabe 2022 des Versandhausberaters - jeweils inklusive der ausführlichen Begründung der Jury - veröffentlicht.Alle Einsendenden erhalten eine detaillierte Auswertung des Begutachtungsprozesses des Katalogs, einen Benchmark-Vergleich, wie der jeweilige Katalog im Vergleich zu den anderen eingereichten Katalogen abschneidet, sowie eine individuelle mehrseitige Analyse des Katalogs mit Verbesserungsvorschlägen durch ein Jurymitglied.Eingereicht werden können alle Kataloge, die im Jahr 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erschienen sind.Für jeden eingereichten Katalog wird eine Einreichungsgebühr in Höhe von 298,- Euro zzgl. MWSt. fällig. Damit abgegolten ist die ausführliche und detaillierte Analyse des eingereichten Katalogs inklusive Branchen-Benchmark , die ein Jurymitglied exklusiv (und unabhängig von der Award-Prozedur) verfasst.ist Montag, der 22. November 2021, 12.00 Uhr. Einreichende Unternehmen senden bitte 12 Exemplare des einzureichenden Katalogs zusammen mit dem Bewerbungsbogen an den HighText-Verlag, Katalog des Jahres, Schäufeleinstr. 5, 80687 München.Die Jury:Der Versandhausberater erscheint seit 1961 und informiert als Chefbrief E-Retailer, Crossmedia-Verantwortliche sowie die Eigner von Onlineshops und Versandhandelsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz crossmedial über geschäftsrelevantes rund um den gesamten Distanzhandel. Er wird herausgegeben vom Münchner HighText-Verlag